Профессор-онколог рассказал, как распознать рак у ребенка Профессор-онколог Жуков опроверг заблуждения о раке у детей и подростков

Москва29 июн Вести.Заболеваемость раком у российских подростков за последние 4 года выросла на 25%, сообщают СМИ. Профессор-онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал в беседе с KP.RU, как снизить угрозу опасной болезни.

По словам специалиста, чем старше человек, тем выше вероятность развития у него злокачественной опухоли. Ежегодно в РФ среди взрослых выявляют порядка 700 000 новых случаев злокачественных опухолей. У детей от 0 до 18 лет – около 3 700. При этом на долю детей младшего возраста и подростков, составляющих не менее 20% населения страны, приходится лишь 0,5% всех случаев развития опухолей.

Жуков отметил, что в общей массе взрослых опухолей подростки точно "не делают статистику". Их доля остается низкой, меньше 1%.

При этом, по словам профессора, в развитом мире растет заболеваемость некоторыми "взрослыми" типами опухолей у детей младше 18 лет.

Так, исследование, охватившее большую часть США, выявило драматический рост детской и подростковой заболеваемости колоректальным раком. За 20 лет, с 1999 по 2020 годы, заболеваемость КРР в возрастной группе от 10 до 14 лет выросла более чем на 500%, т. е. в пять раз. А в группе 15-19 лет - рост более чем на 300% отметил врач

По мнению экспертов, основным виновником является так называемая западная диета: много переработанного мяса (сосиски, колбасы, копчености), фастфуд, жирное и сладкое, дефицит овощей и фруктов, а также избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

Отмечается, что из-за этого, а также широкого применения антибиотиков меняется микробиом. В итоге в организме создаются более благоприятные условия для развития опухолей.

Есть так называемые "детские" опухоли, т.е. заболевания, встречающиеся преимущественно в детской популяции и не характерные для взрослых пациентов. Преобладают гемобластозы (опухоли кроветворной системы), опухоли центральной нервной системы. А также различные опухоли, развивающиеся из соединительной, мышечной и костной ткани (саркомы) пояснил онколог

В целом опухоли у детей и подростков во всем мире достаточно часто выявляют на поздних стадиях. Если возникают "красные флажки", нужно обследоваться и выяснять истинную причину симптомов. Скорее всего, это окажется не опухоль. Но важно провериться, чтобы исключить злокачественное новообразование.

Когда без видимых причин появилось что-то, чего ранее не было - узел, шишка, нарост на кости, пигментное пятно - явный повод для обращения к врачу, пояснил профессор Жуков.

Онколог рассказал, что для снижения риска рака у подрастающего поколения необходимо исключить длительное воздействие канцерогенов в пище и окружающей среде, курения, злоупотребления алкоголем, загаром и т.д.

Основным средством профилактики рака онколог назвал здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни точно никому не повредит. Важно понимать: если ребенок налегает на фастфуд, недоедает овощи-фрукты, имеет ожирение и мало двигается, к сожалению, это закладывает фундамент для повышения риска развития опухолей в более раннем взрослом возрасте. В то же время вакцинация от гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) в детском возрасте радикально снижает вероятность определенных типов опухолей в дальнейшей жизни (гепатиты В и С провоцируют развитие рака печени, а ВПЧ вызывает большинство случаев рака шейки матки и некоторых других видов опухолей) напомнил Жуков

Ранее сообщалось, что препарат, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством для борьбы с раком кишечника, ввели пятерым пациентам, еще 30 человек ждут своей очереди на лечение.