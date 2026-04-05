Москва5 апр Вести.Ведение здорового образа жизни помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России академика РАН Андрея Каприна.

Прежде всего - отказ от курения, которое остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний. Второй важный фактор - умеренное отношение к алкоголю. Третий - контроль массы тела и регулярная физическая активность рассказал врач

Он также порекомендовал защищать кожу от избыточного количества ультрафиолета, питаться правильно, без экстремальных диет и регулярно проходить диспансеризацию.