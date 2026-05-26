В Минздраве предупредили об опасности меланомы кожи Онколог Каприн назвал меланому одной из самых агрессивных опухолей

Москва26 мая Вести.Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил РИА Новости, что меланома остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей.

По его словам, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет около 14%, а в общей структуре онкологических заболеваний занимает 13-е место.

Он отметил, что в группу повышенного риска входят люди со светлой кожей, глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, а также те, у кого есть семейная история меланомы. Дополнительным фактором риска он назвал иммуносупрессивную терапию.

Каприн подчеркнул, что особое значение имеют солнечные ожоги, полученные в детстве. В связи с этим врач призвал особенно тщательно защищать детей от воздействия солнца.

В апреле Минздрав России сообщил, что первый пациент с меланомой получил персонализированную вакцину для лечения рака. Впоследствии научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о положительных результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.

Уже в мае второй пациент получил российскую мРНК-вакцину для лечения меланомы.