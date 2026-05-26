Москва26 маяВести.Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил РИА Новости, что меланома остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей.
По его словам, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет около 14%, а в общей структуре онкологических заболеваний занимает 13-е место.
Он отметил, что в группу повышенного риска входят люди со светлой кожей, глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, а также те, у кого есть семейная история меланомы. Дополнительным фактором риска он назвал иммуносупрессивную терапию.
Каприн подчеркнул, что особое значение имеют солнечные ожоги, полученные в детстве. В связи с этим врач призвал особенно тщательно защищать детей от воздействия солнца.
В апреле Минздрав России сообщил, что первый пациент с меланомой получил персонализированную вакцину для лечения рака. Впоследствии научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о положительных результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.
Уже в мае второй пациент получил российскую мРНК-вакцину для лечения меланомы.