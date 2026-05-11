Москва11 мая Вести.Сегодня, 11 мая, – Всемирный день борьбы с меланомой. Ее образование можно распознать по ряду изменений на коже, объяснила в беседе с РИА Новости врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Екатерина Мотлух.

Среди признаков, в том числе, ситуации, когда родинка меняет цвет, форму и размер.

Опасность меланомы в ее скрытом развитии и быстром метастазировании рассказала врач

Самое главное, подчеркнула эксперт, – это вовремя заметить тревожные признаки и немедленно обратиться дерматологу.

Мотлух предупредила, что ранняя самодиагностика крайне важна, но окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии и после удаления образования с последующим гистологическим исследованием.