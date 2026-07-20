ВОЗ: число случаев заболеваний раком в Европе увеличится на 27% к 2050 году

В ВОЗ спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе ВОЗ: число случаев заболеваний раком в Европе увеличится на 27% к 2050 году

Москва20 июл Вести.Число новых случаев заболеваний раком в Европе к 2050 году увеличится примерно на 27%, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам Международного агентства по изучению рака, к 2050 году в Европейском регионе ВОЗ число новых случаев рака увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом говорится в сообщении

Собеседник агентства сообщил, что в РФ число новых случаев заболеваний к указанному времени "может увеличиться примерно на 13%".

Как пояснили в организации, такой прогноз во многом связан с демографическими изменениями, в частности старением населения.

Гендиректор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили в комментарии ИС "Вести" рассказал, что выявить онкологические заболевания на ранней стадии помогают магнитно-резонансная томография и виртуальная биопсия.