Минздрав РФ: выживаемость онкобольных планируется увеличить до 74,2% к 2030 году

Москва27 мая Вести.Показатель выживаемости пациентов с онкологией в РФ планируется увеличить на 7% к 2023 году, сообщил ТАСС со ссылкой на данным Министерства здравоохранения.

К 2030 году доступность диагностики и лечения злокачественных новообразований позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет отметили в документе

По итогам 2025 года этот показатель составил 67,2%.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук Юлия Паяниди заявила, что современная медицина позволяет лечить онкологию у беременных женщин без вреда для будущего ребенка. Она уточнила, что такую комплексную задачу решает многопрофильная команда: онкологи, акушеры-гинекологи, неонатологи.