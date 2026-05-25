Онколог Паяниди: рак можно лечить даже при беременности без вреда ребенку

Москва25 мая Вести.Современная медицина позволяет лечить онкологию у беременных женщин без вреда для будущего ребенка. Об этом заявила врач-онколог, доктор медицинских наук Юлия Паяниди.

По ее словам, которые приводит KP.RU, в первую очередь у онкологов все же стоит цель сохранить здоровье и жизнь пациентки.

Зачастую можно скорректировать лечение так, чтобы риски для плода были минимальными… Ситуация зависит от вида опухоли, срока беременности, состояния пациентки в целом сказала Паяниди

Онколог заявила, что такую комплексную задачу решает многопрофильная команда: онкологи, акушеры-гинекологи, неонатологи. Они проводят междисциплинарный консилиум и разрабатывают индивидуальные рекомендации для каждой беременной женщины с онкозаболеванием.

7 апреля сообщалось, что среди российских женщин выявлено около 54% новых случаев онкологических заболеваний. У мужчин этот показатель меньше – 46%.