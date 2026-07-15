Каприн: пятилетняя выживаемость онкопациентов в РФ выросла на 7 п.п. за 10 лет

Главный онколог Минздрава сообщил о росте выживаемости онкопациентов Каприн: пятилетняя выживаемость онкопациентов в РФ выросла на 7 п.п. за 10 лет

Москва15 июл Вести.Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последнее десятилетие увеличилась более чем на 7 п.п. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

В 2015 году доля пациентов с онкологией, проживших пять и более лет с момента постановки диагноза, составляла 52,9%, в 2024-м она выросла до 60,1%, в 2025-м составила 59,3%.

За десятилетие рост – более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат сказал Каприн в интервью РИА Новости

Он добавил, что добиться таких результатов удалось благодаря внедрению в российскую клиническую практику современных технологий лечения.

Ранее высокие показатели выживаемости пациентов с онкологией в Москве отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, указав, что в первый год после обнаружения рака выживаемость составляет 36%.