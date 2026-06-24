Голикова: в Москве выживаемость в первый год обнаружения рака составляет 36%

Голикова отметила высокие показатели выживаемости пациентов с онкологией Голикова: в Москве выживаемость в первый год обнаружения рака составляет 36%

Москва24 июн Вести.В Москве зафиксированы высокие показатели выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщила ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Выживаемость в первый год обнаружения рака составляет 36%, уточнила она.

Выживаемость в первый год установления онкологического заболевания и так называемая пятилетняя выживаемость в Москве — эти показатели высокие, хорошие. По году если говорить — это 36% привела цифры Голикова

24 июня в Москве завершили формирование нового каркаса онкологической службы, в которую вошли пять городских стационаров. Финальным звеном стал передовой лечебно-диагностический комплекс 62-й больницы в Сколкове. Сегодня его открыл мэр столицы Сергей Собянин.