Собянин и Голикова открыли новый комплекс онкобольницы №62 в Сколкове Собянин и Голикова открыли новый комплекс онкобольницы №62 в Сколкове

Москва24 июн Вести.Новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62 открылся 24 июня на территории международного медицинского кластера в Сколкове. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичного мэра и правительства.

Онкология становится все более актуальным фактором… Если раньше это был приговор, то сегодня это болезнь, которую требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить заявил Собянин

Он отметил, что в Москве создана сеть из пяти мощных клиник, которую он назвал каркасом онкологической службы. И больница №62 завершает эту работу.

По данным градоначальника, на сегодняшний день на диспансерном учете стоят около полумиллиона пациентов с онкологией.

Диагноз "онкология" сегодня уже не приговор… Сегодня наша задача – как можно раньше выявлять и обеспечивать качественное лечение подчеркнул Собянин

Голикова, со своей стороны, напомнила, что достижение продолжительности жизни в 80 лет – это национальная цель к 2030 году, и она достижима благодаря замечательным российским докторам и новой инфраструктуре.

Прием пациентов в новом комплексе онкобольницы №62 начнется 29 июня.