Москва30 июл Вести.Об этапах модернизации Морозовской больницы в своем МАХ-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что больница оказывает помощь не только жителям Москвы, но и детям из других регионов страны.

Морозовская больница оказывает помощь не только маленьким москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны. Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тысяч детей из других регионов говорится в сообщении

Сейчас на территории больницы началось полное обновление корпусов 11 и 22А — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения.