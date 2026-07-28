Медорганизации из 75 регионов России подключены к платформе "МосМедИИ" Собянин: к платформе "МосМедИИ" присоединились медорганизации 75 регионов РФ

Москва28 июл Вести.Свыше 2 тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страны подключены к платформе "МосМедИИ". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва помогает регионам успешно использовать искусственный интеллект в лучевой диагностике, обработано уже свыше 16 млн исследований, отметил столичный градоначальник.

Сегодня к "МосМедИИ" подключены свыше двух тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страны проинформировал Собянин

На платформе для них доступны 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, сообщил мэр Москвы.

Он напомнил, что в 2024 году, по поручению президента Владимира Путина, регионам открыли доступ к "МосМедИИ" - уникальной платформе, на которой собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.