Москва28 июлВести.Свыше 2 тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страны подключены к платформе "МосМедИИ". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва помогает регионам успешно использовать искусственный интеллект в лучевой диагностике, обработано уже свыше 16 млн исследований, отметил столичный градоначальник.
Сегодня к "МосМедИИ" подключены свыше двух тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страныпроинформировал Собянин
На платформе для них доступны 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, сообщил мэр Москвы.
Он напомнил, что в 2024 году, по поручению президента Владимира Путина, регионам открыли доступ к "МосМедИИ" - уникальной платформе, на которой собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.