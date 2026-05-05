Сервисы МЭШ внедрят еще в пяти регионах России В пяти регионах запустят цифровые сервисы "Московской электронной школы"

Москва5 мая Вести.Цифровые сервисы и инструменты "Московской электронной школы" (МЭШ) будут запущены в образовательных учреждениях пяти регионов России. Соглашение об этом было подписано 5 мая в Москве, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Участниками проекта стали Вологодская, Мурманская и Тверская области, а также Башкортостан и Карелия.

"Московская электронная школа" уже активно используется в ряде регионов, и есть заметные позитивные результаты. Этот опыт мы применяем и тиражируем для укрепления отечественной системы образования сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время подписания соглашения

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица активно делится своими разработками в области информационных технологий. Соглашение с Минпросвещения и Минцифры России позволяет внедрять основные сервисы "Московской электронной школы" в других регионах. Сервисы уже работают в шести регионах, теперь их будут развивать еще в пяти регионах, а в целом "Московской электронной школой" будут пользоваться 10 миллионов человек.