Москва1 июн Вести.С 1 июня в России начала работать уникальная информационная система комплексного отслеживания состояния отрасли образования.

О запуске проекта сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам профильного совещания, пишет РИА Новости.

Вице-премьер пояснил, что создание данной цифровой среды велось по прямому указанию председателя кабинета министров Михаила Мишустина.

На текущий момент база данных объединяет порядка 800 различных индикаторов федерального и регионального значения, указывается в статье.

По словам Чернышенко, платформа позволяет анализировать реализацию национального проекта "Молодежь и дети", состояние материально-технической базы учебных заведений, кадровый потенциал, а также уровень оплаты труда и фактическую нагрузку на педагогический состав.

В материале отмечается, что ключевыми разработчиками системы выступили Рособрнадзор и Координационный центр правительства России. Полномочиями по предоставлению доступа к системе наделен Рособрнадзор.

