Москва18 маяВести.Портал "Будь учителем", выступающий в роли навигатора для будущих учителей, запустился в России. Об этом говорится в сообщении Минпросвещения РФ.
Портал запущен в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
На портале можно выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, а также ознакомиться с историями успешных представителей учительского сообществарассказали в пресс-службе ведомства
В Минпросвещения добавили, что всего в стране работают более миллиона учителей, из них свыше 346 тысяч — это специалисты в возрасте до 39 лет.
Ранее в Минпросвещения заявили, что с 1 сентября 2026 года абитуриенты педагогических вузов будут обязаны сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильному предмету.