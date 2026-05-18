В России запустили портал "Будь учителем" для абитуриентов Минпросвещения РФ: запущен навигатор "Будь учителем" для абитуриентов

Москва18 мая Вести.Портал "Будь учителем", выступающий в роли навигатора для будущих учителей, запустился в России. Об этом говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

Портал запущен в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

На портале можно выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, а также ознакомиться с историями успешных представителей учительского сообщества рассказали в пресс-службе ведомства

В Минпросвещения добавили, что всего в стране работают более миллиона учителей, из них свыше 346 тысяч — это специалисты в возрасте до 39 лет.

Ранее в Минпросвещения заявили, что с 1 сентября 2026 года абитуриенты педагогических вузов будут обязаны сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильному предмету.