Голикова рассказала, что медицина здорового долголетия в РФ будет доступна всем Голикова пояснила, что центры здорового долголетия не станут услугой для богатых

Москва9 июл Вести.Медицина здорового долголетия в России должна быть доступной для всех, а не только для богатых, именно поэтому она включена в программу государственных гарантий. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях открывшегося в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, медицина здорового долголетия должна быть доступна гражданам.

Очень часто говорят, что это недоступно… Мы как Российская Федерация рискнули - это риск, да - и впервые включили это в программу государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам Российской Федерации. У нас на функционирование центров здоровья выделен специальный тариф. В принципе, если по стране оценить, это порядка 27 млрд рублей, которые могут идти на оказание помощи как раз в центрах здорового долголетия сообщила вице-премьер

По ее словам, главная задача - увеличить в РФ ожидаемую продолжительность здоровой жизни.

Мы… поэтому, собственно, и разговариваем в первую очередь с нашими специалистами и первичного звена, и теми, кто непосредственно будет этим заниматься - важно научить. Это непросто. Нужно мотивировать это правильно. И это наша работа, которой мы будем заниматься не только в этом году, готовясь к 1 января 2027 года, а на протяжении вот этого времени, потому что основная задача - увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни…, сократив разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью здоровой жизни. Первое мы научились делать. Нам нужно научиться делать второе - это важно подчеркнула Голикова

Также вице-премьер сообщила, что в России уже подготовлены первые 600 специалистов по медицине здорового долголетия.