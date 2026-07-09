Голикова: важно реагировать на рекомендации врачей, а не просто ставить галочку

Голикова: лучше дольше оставаться здоровым, чем просто дольше жить Голикова: важно реагировать на рекомендации врачей, а не просто ставить галочку

Москва9 июл Вести.Чтобы дольше оставаться здоровым, важно не просто формально проходить обследования, а по‑настоящему заботиться о себе, заявила ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Важно реагировать на рекомендации врачей, а не просто "ставить галочку" о пройденной проверке, подчеркнула она.

Это мое субъективное мнение, но тем не менее [важно] дольше оставаться здоровым. Что я вкладываю в это понятие? Конечно, человек должен о себе заботиться…. Важны профилактические осмотры, важна диспансеризация. И важно не просто сложить это обследование куда-нибудь в ящичек и поставить галочку, что я его прошел Это важно сказала Голикова

При этом критически важно развивать медицинскую инфраструктуру в регионах — и делать это своевременно, добавила она.

Мы понимаем все сложности начала пути, все сложности переходного периода. Поэтому мы и дали в рамках программы государственных гарантий этот переходный период, потому что регионы должны создать все условия заключила она добавила вице-премьер

Ранее Голикова отметила высокие показатели выживаемости пациентов с онкологией.