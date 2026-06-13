Исторические регионы РФ интегрированы в систему ОМС на 100% Голикова: исторические регионы России полностью интегрированы в систему ОМС

Москва13 июн Вести.За прошедшие три года в исторических регионах России, как и по всей стране, выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь они полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о развитии новых регионов страны.

Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования сказала Татьяна Голикова

Она уточнила, что за прошедшие три года были созданы 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, а также почти в три раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Оснащены пять онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования.