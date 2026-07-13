Голикова: с начала года диспансеризацию прошли 52 млн россиян

Более 52 млн россиян прошли диспансеризацию и профосмотры за полгода Голикова: с начала года диспансеризацию прошли 52 млн россиян

Москва13 июл Вести.52 миллиона россиян уже прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в текущем году. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами.

Она рассказала о ходе реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. По словам вице-премьера, регионы продолжат проводить мероприятия, направленные на профилактические осмотры и диспансеризацию населения.

По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию, профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан. Эти мероприятия позволяют своевременно выявлять болезни и, естественно, оказывать соответствующую помощь отметила Голикова

Она подчеркнула, что среди приоритетов правительства – повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также развитие необходимой инфраструктуры.

Ранее вице-премьер рассказала, что медицина здорового долголетия в России должна быть доступной для всех. По этой причине она включена в программу государственных гарантий, добавила Голикова.