Москва2 мая Вести.На полях окружного форума "Есть результат!", состоявшегося в Санкт-Петербурге, представители партии "Единая Россия" презентовали комплекс мер по совершенствованию отечественного здравоохранения. В основу предложений легли свыше 850 тысяч инициатив, собранных в ходе формирования Народной программы, значительная часть которых сфокусирована на вопросах здоровья и благополучия семей.

Ключевыми технологическими нововведениями должны стать создание национальной платформы "Здоровье", внедрение единых цифровых карт пациента и развитие дистанционных инструментов мониторинга. Инфраструктурное обновление охватит не только крупные города, но и сельские территории, а также новые субъекты РФ, где планируется масштабное строительство и ремонт медицинских учреждений. Особое внимание в программе уделено ветеранам боевых действий и их близким. Как отметил координатор направления Герой России Владимир Сайбель, необходимо "учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении подчеркнул значимость уже проделанной работы по обновлению первичного звена медицинской помощи.

Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. <...>. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год сообщил он

Медведев уточнил, что большая часть техники - отечественная.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова акцентировала внимание на том, что партийные инициативы синхронизированы с действующими национальными проектами. В ближайшее время "Единая Россия" проведет серию форумов во всех федеральных округах, результатом которых к августу станет утверждение пятилетней стратегии развития социальной и медицинской сферы страны.