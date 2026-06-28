Москва28 июн Вести."Единая Россия" реагирует на запросы россиян в сфере медицины. Так, в народной программе партии отражены предложения для решения этих проблем, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью ИС "Вести".

"Единая Россия" проведёт сегодня в Москве первый этап предвыборного съезда. Особое внимание в народной программе партии уделено поддержке участников СВО и их семей, также не обошли стороной вопросы, связанные с демографией, образованием, достижением технологического суверенитета и повышением доступности медицины.

[Люди говорят:] "Из своего села мне некомфортно выезжать куда-то в Москву. Сделайте так, чтобы медицина пришла ко мне. Не я бегал за медициной, а она ко мне. Где мои лекарства? Чтобы не я ездил в райцентр и получал их там по рецептам, а лекарства приехали ко мне?". Пациенты спрашивают очень четко: "Вы построили новое здание больницы. У вас классный ФАБ, там все напичкано современным хорошим отечественным оборудованием. А где тут внимательный фельдшер?" И в этом кардинальное изменение, эволюция народной программы рассказал Башанкаев

На съезде партия выдвинет кандидатов и определит состав региональных и федеральных списков, с которыми пойдёт на выборы в Госдуму. Ранее кандидатуры претендентов определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования.