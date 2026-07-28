Депутат Башанкаев объяснил необходимость унификации в медицине Депутат Башанкаев призвал к усилению унификации в медицине

Москва28 июл Вести.В медицинской сфере необходимо усиливать унификацию, чтобы граждане имели представление, какие услуги они смогут получить в больницах России. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он отметил, что большие успехи в направлении унификации медицинской сферы делает Москва.

Надо ввести критерии качества здравоохранения. Ведь почему в одном и том же магазине быстрого питания одинаковые, невкусные, но ароматные бургеры … А почему уколы в разных больницах делают по-разному? Как так? Очень хочется унификации. … Москва так идет очень сильно в этом направлении. Люди хотят одинакового всего понятного по всей России рассказал Башанкаев

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ подготовить обзор положительного опыта наставничества в сфере здравоохранения. Министерству также поручено обеспечить распространение опыта наставничества в медицинских организациях.