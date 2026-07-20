Москва20 июл Вести.Подготовить обзор положительного опыта наставничества в сфере здравоохранения поручил президент России Минздраву РФ. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, размещенном на сайте президента РФ.

Помимо подготовки самого обзора, министерству здравоохранения поручено до декабря этого года организовать и обеспечить распространение опыта наставничества в медицинских организациях.

Кроме того, комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" поручено проанализировать, как в регионах развивается институт медицинского наставничества, собрать замечания и предложения по этому поводу и передать их в правительство, причем сделать это до 1 ноября, а потом ежегодно.

В июне президент России провел совещание с членами правительства по теме реализации программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

В своей речи он отметил, что программа наставничества не должна работать формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки, так как все это может обесценить сам смысл принятых решений.