Путин собрал совещание по вопросам программы наставничества в медицине

Путин собрал совещание по вопросам наставничества в медицине Путин собрал совещание по вопросам программы наставничества в медицине

Москва23 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин собрал совещание с членами правительства по теме реализации программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений​​​. Собрание проходило в формате видеоконференции.

Свои выступления к этому мероприятию подготовили министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) обсудили пользу наставничества в медицине, законопроект о котором вступил в силу с 1 марта.