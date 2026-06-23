Москва23 июнВести.Президент РФ Владимир Путин собрал совещание с членами правительства по теме реализации программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Собрание проходило в формате видеоконференции.
Свои выступления к этому мероприятию подготовили министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) обсудили пользу наставничества в медицине, законопроект о котором вступил в силу с 1 марта.