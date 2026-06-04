На ПМЭФ обсудили пользу наставничества в медицине На ПМЭФ обсудили роль наставничества в сохранении кадров в медицине

Москва4 июн Вести.Наставничество играет важную роль в сохранении кадров в медицинской сфере. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова в ходе сессии Петербургского международного экономического форума "Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики".

Участники сессии обсудили утвержденный Минздравом РФ порядок обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые приступают к работе после 1 марта 2026 года.

Отрасль закрепила законодательно то самое наставничество, которое… пытаются трактовать как отработку. И это как раз совсем другой аспект, который стоял в основе этого закона. Аспект сохранения кадров, молодых специалистов, чтобы не было оттока на первом году, чтобы была более комфортная адаптация, чтобы наставники в медицинских организациях были готовы вкладывать душу и свое время в наставляемых сказала Семенова

Замминистра здравоохранения добавила, что инициатива направлена на профилактику профессионального выгорания, а также лучшую адаптацию в профессиональной деятельности и добор определенных профессиональных компетенций, которые, отметила Семенова, не всегда возможно в полном объеме получить во время обучения.

Она также выразила надежду, что это поможет молодым специалистам пройти более комфортную адаптацию в трудовых коллективах.

Кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова" Минздрава России Мария Воронцова отметила, что наставничество как таковое не является новшеством в медицинской сфере.

Потому что никогда не было такого, что молодой врач приходит в профессию и сразу делает все сам. Уровень ответственности высокий и, конечно, всегда смотришь на старших товарищей. В этом и заключалась ординатура, аспирантура и так далее. А сейчас на уровне федерального закона закреплено это как потребность и как необходимость предоставлять это наставничество на первых этапах развития объяснила Воронцова

Она добавила, что это имеет позитивный эффект.