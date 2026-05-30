Москва30 маяВести.Современные врачи должны обладать не только глубокими знаниями о природе человека, но и компетенциями в управлении, а также знаниями новых технологий. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила доктор медицинских наук, академический директор программы "Лидеры будущего в здравоохранении" Марина Велданова.
Она обратила внимание на то, что перед здравоохранением стоит масштабная задача — не просто лечить, а качественно трансформироваться.
Речь идет не только о цифровизации, но и о смене самого понимания управления — с акцентом на человека и его потребности. Все это необходимо для достижения амбициозных целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Те, кто будет работать в системе, должны иметь другой профиль компетенций: не только понимать природу человека и природу заболеваний, но и владеть технологиями, навыком построения управленческой системы, где все это будет реализовано; быть на "ты" с цифрой и, прежде всего, с искусственным интеллектом (ИИ). Сегодня в невероятно растущем информационном потоке без интеграции технологий и ИИ в свою работу практически невозможно переработать информациюуверена Марина Велданова