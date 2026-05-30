Москва30 мая Вести.Современные врачи должны обладать не только глубокими знаниями о природе человека, но и компетенциями в управлении, а также знаниями новых технологий. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила доктор медицинских наук, академический директор программы "Лидеры будущего в здравоохранении" Марина Велданова.

Она обратила внимание на то, что перед здравоохранением стоит масштабная задача — не просто лечить, а качественно трансформироваться.

Речь идет не только о цифровизации, но и о смене самого понимания управления — с акцентом на человека и его потребности. Все это необходимо для достижения амбициозных целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".