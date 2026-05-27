Главное для врача – управлять своими эмоциями и проявлять эмпатию к пациенту Психолог Хорс считает, что от эмпатии врача зависит выздоровление пациента

Москва27 мая Вести.Комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где каждый четвертый пациент (24%) пожаловался на безразличие врачей, кандидат психологических наук, клинический психолог Михаил Хорс отметил в интервью ИС "Вести", что, несмотря на наличие курса по психологии общения с пациентами в медицинских вузах, этого явно недостаточно для решения проблемы.

Исследование ВЦИОМ выявило, что россияне ожидают от медицинского персонала более глубокого проявления участия и сочувствия, особенно в отношении пациентов с тяжелыми диагнозами.

"Учат и учатся" – это очень разные термины. Достаточно много еще врачей, которые считают, что они лечат только тело и вот тут серьезная есть проблема. Потому что тело наше очень серьезно зависит от наших эмоций, когда разным людям по-разному сообщают об их диагнозе, и они, имея разное эмоциональное состояние, демонстрируют разную скорость выздоровления рассказал Хорс

По его словам, в современном мире огромное количество людей, которые живут в стрессовом состоянии: хроническом стрессе, переживании за своих близких, за свое здоровье, в том числе за будущее.

Если человек хронически находится в отрицательных эмоциях, то если ему добавить еще одну, его сломать этим можно. Категоричные формулировки, такие, как: "нельзя", "должен", "обязательно", "страшно", "обязательно умрешь через полгода, если не будешь принимать лечение" - это все создает напряжение. Психика так устроена - когда мы поспокойнее и слышим от врача: "давай посмотрим, к чему это приведет" - это лечение. Есть много случаев выздоровления пояснил психолог

Он считает, что развитие эмпатии и умение управлять эмоциями у врачей не только улучшает взаимодействие с пациентами, но и способствует их более быстрому выздоровлению.

Эмпатия, она может быть и показная. Пациенту все равно. Самое главное для медика – это уметь управлять своими эмоциями считает Хорс

Ранее начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов подтвердил, что врач не должен позволить своим эмоциям выйти из-под контроля, ведь от этого в первую очередь может пострадать пациент, что недопустимо.