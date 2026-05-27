Почти 90% пациентов в РФ довольны решением медицинской проблемы Минздрав РФ: удовлетворенность пациентов решением медпроблемы достигла 88,8%

Удовлетворенность пациентов решением проблемы медицинского характера достигла по итогам прошлого года 88,8%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Методика расчета оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью используется министерством здравоохранения с 2022 года.

Согласно данным за 2025 год, удовлетворены решением медицинской проблемы были 88,8% пациентов, отношением персонала довольны 61,6%, объяснением лечения - 59,2%. Ожиданием у кабинета остались удовлетворены 48,3% пациентов, записью на прием - 41,9%, общим ожиданием - 41% написали в агентстве

Средний показатель удовлетворенности граждан медпомощью составил 56%, что на 15% выше показателя 2022 года.