Москва15 маяВести.Медицинские услуги российских клиник соответствуют стандартам халяльной медицины, сообщила ТАСС замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.
Сегодня наши клиники тоже готовы для представителей исламской культуры из стран [Организации] исламского сотрудничества предоставить услуги, которые соответствуют их религиозным и культурным убеждениямсказала она
Халяльная медицина – услуги, которые соответствуют канонам шариата – лекарства без спирта и компонентов животного происхождения, раздельное посещение врачей и халяльное питание.