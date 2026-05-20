Москва20 мая Вести.Ежегодно к психологам обращаются 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, сейчас психологическая помощь в первичном звене здравоохранения становится доступнее. Это касается и участников специальной военной операции. Так, например, за три года количество кабинетов психологической консультации выросло с 1285 до 1625, кабинетов психологической помощи – с 387 до 496, психотерапевтических кабинетов – с 533 до 605.

Общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие – за психолого-психотерапевтической помощью обращается более 3,5 млн человек в год, что требует повышения ее доступности цитирует слова Мурашко агентство "Интерфакс"

Министр также добавил, что, по данным за 2025 год, в Минздраве трудятся 9688 психологов, 10239 психиатров и 1320 психотерапевтов