Мурашко рассказал о развитии медицинского туризма в России Мурашко: сфера медицинского туризма в России растет

Москва5 мая Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте сферы медицинского туризма в России.

По словам министра, в 2021-2025 годах в России медпомощь получили 26,3 тысячи пациентов из Шри-Ланки.

Медицинский туризм в нашей стране ежегодно прирастает как по числу иностранных пациентов, так и в финансовом выражении приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава

Мурашко посетил Шри-Ланку с рабочим визитом, где встретился с министром здравоохранения и масс-медиа республики Налиндой Джаятиссой.