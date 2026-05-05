Москва5 маяВести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте сферы медицинского туризма в России.
По словам министра, в 2021-2025 годах в России медпомощь получили 26,3 тысячи пациентов из Шри-Ланки.
Медицинский туризм в нашей стране ежегодно прирастает как по числу иностранных пациентов, так и в финансовом выраженииприводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава
Мурашко посетил Шри-Ланку с рабочим визитом, где встретился с министром здравоохранения и масс-медиа республики Налиндой Джаятиссой.