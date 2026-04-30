Мурашко: на Северный Кавказ каждый год приезжают лечиться почти миллион человек

Мурашко заявил о росте числа приезжающих лечиться на Северный Кавказ Мурашко: на Северный Кавказ каждый год приезжают лечиться почти миллион человек

Москва30 апр Вести.Кавказские Минеральные Воды являются популярным местом у приезжающих лечиться, и число туристов постоянно растет. Об этом рассказал ИС "Вести" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Кавказского инвестиционного форума в Минводах.

Он отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе расположено 20 курортов.

Последние 10 лет идет постоянный рост количества людей, которые за год получают здесь оздоровительные процедуры, улучшают свое здоровье. Эта цифра с 650 тысяч человек в год 10 лет назад сегодня приблизилась к миллиону. Видим, что укрепляется материально-техническая база курортов, она больше ориентирована уже на предоставление комфортных услуг. Когда мы говорим о состоянии здоровья, мы в том числе учитываем и ментальное здоровье. Здесь появляется большое количество учреждений, которые предоставляют возможность в том числе и культурно с пользой для себя, развития интеллекта, провести время. И все это в комбинации, конечно, однозначно влияет на самочувствие человека. Проведенное здесь время дает в последующем, конечно же, задел на год отметил Мурашко в интервью

Ранее стало известно, что подготовительные работы по восстановлению пляжей начались в Анапе.