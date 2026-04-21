Пляжи в Анапе начали готовить к курортному сезону На пляжах Анапы начались восстановительные работы

Москва21 апр Вести.Подготовительные работы по восстановлению пляжей начались в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в канале "МАКС".

Работы будут проводиться в 4 этапа, общая протяженность пляжей - 12 км. 22 апреля планируется начать отсыпать песок в районе центрального пляжа.

В районе центрального пляжа работают геодезисты, сюда завозят специальные плиты – создают временную технологическую дорогу для проезда грузовой техники говорится в сообщении

Для восстановления пляжей будет завезен дополнительный слой песка толщиной не менее 50 см. Такая технология уже прошла проверку на тестовом участке в селе Витязево.