Мурашко раскрыл факторы, которые помогают рождаемости на Северном Кавказе Мурашко: забота о здоровье помогает рождаемости на Северном Кавказе

Москва30 апр Вести.В системе здравоохранения на Северном Кавказе произошли колоссальные изменения, а здоровьесберегающее поведение помогает рождаемости в этом регионе. Об этом рассказал ИС "Вести" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Он привел в пример первичное звено здравоохранения, отметив, что обращаемость людей здесь высокая. Они придерживаются здоровых взглядов и привычек, ходят в медицинские организации, проходят профилактические осмотры.

Хорошие показатели рождаемости, хорошие показатели ожидаемой продолжительности жизни по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. И здесь достигается это все несколькими такими серьезными факторами. Первое — это развитие здравоохранения, медицины, инфраструктуры, кадрового потенциала, технологии, которые пришли. Поддержкой финансирования. Ну и, конечно же, определенные устои и привычки здоровьесберегающего поведения у жителей Северо-Кавказского федерального округа. Это все работает в комбинации. Здесь меньшее количество людей, употребляющих алкоголь, и меньшее количество курящих сказал Мурашко

Ранее гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко назвал Северный Кавказ уникальным и безопасным.