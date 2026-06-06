Москва6 июн Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Мурманскую область ознакомился с работой медицинских учреждений и оценил организацию медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По его словам, в рамках модернизации поликлиник регион ранее получил более 3,5 миллиардов рублей.

Все реализовано было в срок, в том числе построено два объекта, большое количество быстровозводимых конструкций, ФАПов, а также закуплено оборудование и 120 автомобилей сказал министр, добавив, что в регионе идет подготовка к реализации проекта по созданию современной инфраструктуры для оказания экстренной помощи

Мурашко также посетил Центр охраны здоровья семьи и репродукции Перинатального центра и оценил ход строительства нового восьмиэтажного хирургического корпуса на базе Мурманского областного онкологического диспансера. В нем будет располагаться операционный блок, дневной стационар на 25 коек, а также отделения опухолей молочной железы, абдоминальной онкологии, онкогинекологии, торакальной онкологии и опухолей кожи.

Кроме того, в регионе продолжаются ремонтные работы в хирургическом корпусе Центральной районной больницы Североморска, а также закупка оборудования.