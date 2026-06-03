Москва3 июн Вести.Российской фармацевтической отрасли для развития необходимо регулирование. Об этом сообщила первый заместитель директора по развитию фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

В ходе сессии "Технологическое лидерство в фарминновациях. Как обеспечить российских пациентов и быть устойчивыми на международном рынке?" в рамках ПМЭФ она отметила, что сферу фарминноваций в России в скором времени ждут изменения.

Когда эксперты, коллеги очень много обсуждают, в чем будущее, что необходимо изменить, чтобы изменить текущую ситуацию, мы понимаем, что невозможно решить эту ситуацию просто деньгами. Необходимо работать в первую очередь с регуляторикой, и она должна быть гибкой сказала Столкова

Она добавила, что вывод инновационного препарата на рынок должен стать процессом, в который будет включен каждый регулятор рынка. Для этого необходим один администратор.

Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова в свою очередь отметила, что для обеспечения технологического лидерства в фарминновациях был создан координационный совет.

В первую очередь, нам необходимо приоритизировать перспективные разработки. Для этого нужны, как минимум, критерии этой приоритизации. И, кроме этого, нужно определить еще площадки реализации перспективных этих разработок. Это, собственно, и было сделано в рамках специально созданного межведомственного координационного совета. Он позволил объединить и компетенции, и экспертизу как науки, так и фармразработчиков, фармкомпаний, регулятора государственных и негосударственных институтов развития сказала Тихонова

Она добавила, что благодаря такому широкому взаимодействию только за 11 месяцев работы совета был создан реестр приоритетных разработок, состоящий из 121 позиции.