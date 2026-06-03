В Росконгрессе предрекли изменение сферы фарминноваций в РФ Столкова: сфера фарминноваций в РФ изменится в обозримом будущем

Москва3 июн Вести.Инновации в отечественной фармацевтике трансформируются в обозримом будущем. Об этом заявила первый заместитель директора по развитию фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Она отметила в ходе сессии "Технологическое лидерство в фарминновациях. Как обеспечить российских пациентов и быть устойчивыми на международном рынке?" на ПМЭФ, что за последние 25 лет российская фарма прошла большой путь от упадка в постсоветские времена до возрождения отрасли. Однако текущая модель воспроизводства препаратов, где 70% субстанций являются импортными, не работает.

По словам Столковой, сделать процесс регистрации и вывода препарата на рынок более гибким позволяет в том числе цифровизация.

Очень важно цифровать контрольные точки перехода всех этапов для того, чтобы эти этапы не были слепыми, чтобы производитель понимал, в каких местах он допускает ошибку, и как можно быстрее перейти к одной точке, к другой точке. И это будет очень успешно работать сказала она

Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова также рассказала о разработке совместно с Институтом системного программирования имени Иванникова РАН современной техплатформы, прототипа открытой цифровой среды с применением ИИ, которая поможет в создании лекарственных препаратов.

В будущем прототип должен не только сократить сроки вывода препаратов на рынок, но и сократить стоимость данного процесса за счет оптимизации доклинических исследований, клинических испытаний и регистрации препаратов сказала Тихонова

Ранее Столкова заявила, что российской фармацевтической отрасли для развития необходимо регулирование.