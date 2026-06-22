В Кремле сообщили о планах Путина на 23 июня Путин 23 июня встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений

Москва22 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин во вторник, 23 июня, встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и по видео проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН говорится в материале

Как уточняется, российский президент поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий. Также Путин пожелает им удачи в решении задач, связанных с безопасностью страны.

Кроме того, в сообщении говорится, что на тот же день у главы государства запланировано совещание по видео с членами правительства. Основная тема – реализация программы наставничества для выпускников медучреждений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко смогут в ходе предстоящей встречи обсудить угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска.