Москва22 июнВести.Российский лидер Владимир Путин во вторник, 23 июня, встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и по видео проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИНговорится в материале
Как уточняется, российский президент поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий. Также Путин пожелает им удачи в решении задач, связанных с безопасностью страны.
Кроме того, в сообщении говорится, что на тот же день у главы государства запланировано совещание по видео с членами правительства. Основная тема – реализация программы наставничества для выпускников медучреждений.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко смогут в ходе предстоящей встречи обсудить угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска.