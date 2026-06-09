Депутат Госдумы сравнил медицину в России и за границей Депутат Башанкаев: медицина в РФ основана на сострадании и сочувствии

Москва9 июн Вести.У российской медицины есть неоспоримое преимущество — вне зависимости от географии и финансового положения каждый гражданин может получить высокоспециализированную и высокотехнологичную медпомощь по квоте. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

По его словам, медицина в РФ отличается духом, основанным на сострадании, сопереживании и сочувствии. За время работы в Германии и почти четырех лет в США депутат убедился: у зарубежных коллег есть чему поучиться — прежде всего системности и внимательному отношению к данным. Эти подходы можно и нужно внедрять в отечественную практику, считает он

Депутат назвал фундаментом российской медицины доступность.

Краеугольный камень, на котором мы стоим и будем стоять, и это тоже есть в народной программе: вне зависимости от географической локализации и твоего финансового состояния, в России ты получишь высокоспециализированную, высокотехнологичную помощь. Помните квоты? Любой человек по направлению может приехать в центр онкологии Блохина, в кардиоцентр Чазова, в центр сердечно-сосудистой хирургии Бакулева, в центр нейрохирургии имени Бурденко и получить суперсовременную помощь сообщил Башанкаев

В отличие от этого в США доступ к медицине напрямую зависит от страховки и суммы, которую человек за нее заплатил.

В США: если у тебя есть страховка, если ты заплатил за нее очень много денег, и даже там бывают исключения пояснил он

В других странах также есть свои сложности: в Канаде ожидание операции по поводу паховой грыжи может растянуться на полтора года, а в Великобритании прием у терапевта при насморке или кашле порой приходится ждать полторы недели, привел примеры депутат.