В РСТ рассказали, какие болезни иностранные туристы едут лечить в России В РСТ рассказал, чем привлекательна Россия для медицинских туристов из-за рубежа

Москва16 июн Вести.Медицинские туристы приезжают из-за границы в РФ ради уникальных возможностей российской системы здравоохранения по лечению редких заболеваний. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Глотов.

В частности, большой спрос у гостей из-за рубежа отмечается в лечении болезни Бехтерева или различных онкологических заболеваний, подчеркнул он.

Не так давно, наверное, в прошлом году было объявлено о лекарстве болезни Бехтерева, то есть сейчас сарафанное радио дошло до Америки. Из Америки приезжают пациенты на лечение болезни Бектерева. Кроме того, сейчас много запросов идет на онкологию. В частности, спрашивают, когда же будет вакцина от рака. То есть очень многие уже сейчас хотят получить эти лекарства рассказал Глотов

Наибольший интерес к медицинскому туризму в России проявляют граждане бывших стран Советского Союза.

Несколько лет назад коллеги проводили исследование, и где-то 6% из всех туристов, которые приезжают к нам в страну, едут именно с целью медицинского туризма. Если взять общее число въехавших в нашу страну с целью туризма и посмотреть, кто больше въехал, это, естественно, граждане СНГ, в том числе Средняя Азия добавил он

Ранее сообщалось, что гастрономический туризм в России сегодня находится на подъеме. Самым лучшим направлением являются регионы Дальнего Востока, особенно оно подойдет любителям морепродуктов.