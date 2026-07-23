Москва23 июл Вести.Россияне во втором квартале 2026 года вместо дальних туристических поездок стали выбирать санаторно-курортное лечение, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Санатории отбирают клиентскую базу у туризма на фоне проблем с логистикой и ростом цен как на внешних, так и на внутренних направлениях, отмечают эксперты. Кроме того, санатории часто находятся в том же регионе, где живет человек. В пользу популярности санаториев сыграл и фактор общей стагнации в туристической сфере.

Во втором квартале 2026 года стал заметен новый тренд в предпочтениях россиян: вместо дальних туристических поездок они стали отправляться на санаторно-курортное лечение говорится в исследовании

Эксперты отмечают несколько трендов в сфере услуг: улучшились баланс оценок спроса на услуги и оценка руководителями экономического состояния своей организации, на рынке труда снизилась интенсивность сокращений.