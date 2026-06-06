Глава АТОР: россияне все чаще выбирают монастыринг и избинг

Российские туристы открывают для себя монастыринг и избинг Глава АТОР: россияне все чаще выбирают монастыринг и избинг

Москва6 июн Вести.Российские путешественники все чаще выбирают монастыринг - поездки по монастырям или проживание в отдаленных селах - избинг. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, речь идет не о появлении принципиально новых направлений, а о забытых нишах, которые неожиданно стали привлекать все больше туристов.

Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом переоткрытии ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников сказала Ломидзе

Кроме того, глава АТОР отметила рост интереса к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто посетить небольшой город, но и обучиться старинному ремеслу.

Еще одним запросом становится участие в сборе урожая, например яблок. Ломидзе подчеркнула, что это уже направление агротуризма.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил ИС "Вести", что внутренний туризм в РФ вырос на 4% за год.