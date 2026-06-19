Москва19 июнВести.Пользователи соцсетей массово выбирают места для отдыха, сверяясь с таблицей кодов регионов России. Об этом тренде сообщила турагент Инна Светлая в беседе с КР.RU.
Исполняется 25 лет — покупайте билеты в Приморский край, 30 — встречайте в Астраханской области, 35 — в Вологодской, говорится в публикации.
С такой просьбой в этому году к нам пришла женщина: ее дочке этим летом исполняется 18. Следуя тренду, 18 — это Удмуртия. Выбор хорошийпояснила турагент
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что винный туризм и дегустационные сырные туры являются гордостью Кубани.