Турагент Светлая сообщила про тренд в отдыхе, связанный с номером регионов РФ

Почему в 25 лет надо отдыхать в Приморье, а 50 встречать в Подмосковье Турагент Светлая сообщила про тренд в отдыхе, связанный с номером регионов РФ

Москва19 июн Вести.Пользователи соцсетей массово выбирают места для отдыха, сверяясь с таблицей кодов регионов России. Об этом тренде сообщила турагент Инна Светлая в беседе с КР.RU.

Исполняется 25 лет — покупайте билеты в Приморский край, 30 — встречайте в Астраханской области, 35 — в Вологодской, говорится в публикации.

С такой просьбой в этому году к нам пришла женщина: ее дочке этим летом исполняется 18. Следуя тренду, 18 — это Удмуртия. Выбор хороший пояснила турагент

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что винный туризм и дегустационные сырные туры являются гордостью Кубани.