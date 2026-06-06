Москва6 июн Вести.Винный туризм и дегустационные сырные туры, продукция которых не уступает импортным аналогам, являются гордостью Кубани. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на полях ПМЭФ-2026.

Он добавил, что сейчас винные туры "нарасхват".

Это же предмет гордости. И не только наше российское кубанское вино, а винные туры. Винные туры. И сегодня более ста различных винных туров по винным шато, по сыроварням, по в целом красивым виноградникам. В Краснодарском крае совсем недавно еще туроператоры даже смотреть в эту сторону не хотели. А сегодня они нарасхват. С дегустацией вина, с нашим сыром, различным, не уступающим любым импортным аналогам, а где-то превосходящий, я уверен, даже их рассказал Кондратьев

Ранее Кондратьев заявил, что Краснодарский край является курортом номер один в России. Он особо выделил развитие Анапы и Геленджика.