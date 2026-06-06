Москва6 июн Вести.Краснодарский край не только сохраняет свою санаторно-курортную инфраструктуру, но и развивает ее. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он особо выделил Анапу и Геленджик, в которых масштабно строятся новые инфраструктурные объекты.

Сегодня мы, конечно, говорим о том, что Краснодарский край не только сохраняет статус здравницы страны, санаторно-курортный комплекс, он развивается. И сегодня мы говорим в первую очередь про Анапу. Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд. Вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде заявил Кондратьев

По словам губернатора, за прошлый год Геленджик посетили более четырех миллионов туристов.

Мы говорим про Геленджик. Развивается семимильными шагами. По итогам прошлого года там отдохнуло более 4 миллионов [человек]. И посмотрите, что сегодня происходит в Геленджике. Строительство объектов мирового уровня. Совсем скоро, кстати, будет открытие "Белого мыса". Я вас туда приглашаю. Я думаю, что весь мир удивится. Потому что подобного объекта в мире нет... Это все другой Геленджик. Другая Анапа. Другой Сочи сегодня. Люди, которые приезжают там отдыхать, отдыхать всего лишь на неделю, на две, но кто-то, может быть, и на три. У них другие эмоции от современной России, от современного отдыха в России, на Черноморском побережье в Краснодарском крае, да и Азовское [побережье], оно уже не уступает рассказал Кондратьев

Ранее сочинская администрация сообщала, что между Сочи и Геленджиком будет ходить скоростное судно "Комета".