Между Сочи и Геленджиком возобновится морское сообщение

Сочи и Геленджик свяжет скоростная "Комета" Между Сочи и Геленджиком возобновится морское сообщение

Москва3 июн Вести.В июне возобновится морское сообщение между Сочи и Геленджиком – курорты свяжет скоростное судно "Комета", говорится в официальном канале MAX администрации Сочи.

Отмечается, что рейсы возобновятся с 12 июня.

Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета-120М" между курортами Сочи и Геленджик возобновятся с 12 июня... Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часов сказано в сообщении

Судно способно развить скорость до 60 км/ч и предназначено для перевозок 120 пассажиров.

Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность, добавили в мэрии Сочи.