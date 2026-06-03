Москва3 июнВести.В июне возобновится морское сообщение между Сочи и Геленджиком – курорты свяжет скоростное судно "Комета", говорится в официальном канале MAX администрации Сочи.
Отмечается, что рейсы возобновятся с 12 июня.
Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета-120М" между курортами Сочи и Геленджик возобновятся с 12 июня... Время в пути, в зависимости от волнения моря, занимает от 3,5 до 4 часовсказано в сообщении
Судно способно развить скорость до 60 км/ч и предназначено для перевозок 120 пассажиров.
Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность, добавили в мэрии Сочи.