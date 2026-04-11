Кондратьев: после разлива нефти все пляжи Кубани в этом году будут открыты

Москва11 апр Вести.Все пляжи Кубани в этом году будут открыты, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства задал губернатору вопрос об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефти.

Думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме ответил Кондратьев

Принятые меры, среди которых замена песка на 50 см или досыпка в местах выбросов, позволяют использовать пляжи – к такому заключению пришел Роспотребнадзор, сообщил губернатор Краснодарского края.

На уточнение президента, будут ли в этом году открыты все пляжи Краснодарского края, губернатор ответил утвердительно.

В декабре 2024 года два российских танкера с нефтепродуктами потерпели бедствие в Керченском проливе из-за шторма, в результате чего последовал разлив нефти. По оценке Роспотребнадзора, ущерб составил почти 85 млрд рублей.