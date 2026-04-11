Москва11 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что агропромышленный комплекс региона полностью обеспечен всем необходимым для достижения хороших результатов по урожаю.

По словам Кондратьева, на Кубани в достаточном количестве имеются как горюче-смазочные материалы (ГСМ), так и удобрения.

Хочу Вам доложить: наличие и горюче-смазочных материалов, и удобрений – сегодня все есть у агропромышленного комплекса края, чтобы добиться серьезных результатов урожая. Что касается зерновых – я думаю, точно будем с хлебом сказал он

Глава Краснодарского края отметил важность учета погодных условий, но признал, что управлять этим невозможно. Однако положительным фактором остается обеспеченность региона.

Встреча Вениамина Кондратьева и Владимира Путина состоялась в Кремле вечером в пятницу, 10 апреля.