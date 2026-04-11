Москва11 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Кремле отметил снижение уровня сельхозпроизводства в регионе.

Российский лидер попросил объяснить причины снижения производства.

Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое? сказал Путин

Глава Краснодарского края подчеркнул, что регион по-прежнему занимает лидирующие позиции по объему сельскохозяйственной продукции. При этом на общие показатели мог оказать влияние неурожай пшеницы в предшествующем году.