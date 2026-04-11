Москва11 апрВести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым отметил вклад региона в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Рабочая встреча главы государства с губернатором состоялась поздно вечером 10 апреля, сообщили в Кремле. Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании.
Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасностиподчеркнул Путин
Он также позитивно оценил темпы развития экономики региона.